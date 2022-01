Mercato : Chelsea pourrait vendre 3 joueurs dès cet hiver

Même s'il y a cette polémique naissante entre Thomas Tuchel et Romelu Lukaku suite à des propos un peu déplacés - aux yeux de l'Allemand - du buteur dans la presse italienne, la saison de Chelsea se passe plutôt bien. Certes, les Blues sont deuxièmes à déjà onze points de Manchester City, qui compte un match de plus. Mais il faut dire que le rythme de croisière des Citizens est démentiel, et les Londoniens ne peuvent pas y faire grand chose...

La suite après cette publicité

En huitièmes de finale de Ligue des Champions, les Blues affronteront le LOSC, un tirage a priori favorable pour les champions d'Europe en titre. Mais ces derniers comptent tout de même se renforcer cet hiver, notamment afin de faire face aux nombreuses blessures. Et au milieu de terrain, secteur particulièrement fourni, il y a de quoi remplir les caisses.

Du beau monde en vente

Selon The Sun, trois joueurs pourraient être poussés à faire leurs valises cet été : Ross Barkley, barré par la concurrence et peu utilisé par Thomas Tuchel, avec une cote sympathique en Premier League. Ruben Loftus-Cheek, un temps joueur important chez les Blues, est également dans l'ombre et pourrait rapporter un joli chèque. Enfin, vient Hakim Ziyech, qui évolue à un poste un peu plus offensif que les deux Anglais mais qui, selon les propos du média anglais, a du mal à s'adapter.

Chelsea demanderait cependant un montant conséquent pour l'international marocain, souhaitant ne pas faire trop de pertes sur un joueur qui avait coûté un peu plus de 40 millions d'euros. Trois potentielles ventes qui pourraient aider à financer les arrivées de joueurs comme Alan Saint-Maximin (Newcastle) ou Ousmane Dembélé (FC Barcelone), joueurs qui font partie des pistes des Blues pour se renforcer...