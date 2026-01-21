LdC : le classement complet après la 7e journée

La septième, et avant-dernière, journée de la Ligue des Champions vient de se terminer. Une levée qui a permis, à Arsenal d’être assuré de terminer à la première place. Vainqueur de l’Union Saint-Gilloise, le Bayern Munich est l’autre équipe à avoir assuré sa place dans le top 8. Pour le reste, la France fait la moue après les trois revers de ses représentants. Le Paris Saint-Germain a encore reculé au classement à cause de sa défaite d’hier face au Sporting CP (1-2). Troisièmes du classement au coup d’envoi de la 7e levée, les Parisiens ont perdu plusieurs places et pointent au sixième rang.

La suite après cette publicité

Leur présence dans le top 8 tient encore, mais il faudra gagner contre Newcastle (7e) la semaine prochaine au Parc des Princes pour se rassurer. De son côté, le Real Madrid a humilié Monaco (6-1) et se classe troisième, juste devant Liverpool et Tottenham. Les Reds signent l’une des bonnes opérations de la soirée après leur victoire face à un OM relégué à la 19e place et qui jouera la suite de son aventure européenne sur la pelouse du Club Bruges. Enfin, malgré la fessée reçue en Espagne, Monaco (21e) reste parmi les 25 qualifiés, mais sa qualification tient à un fil puisque l’ASM affronte la Juventus la semaine prochaine.

Retrouvez le classement complet