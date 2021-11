Premier League : Tottenham accroché par Everton pour la première d'Antonio Conte, service minimum pour Arsenal

La 11e journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec en point d'orgue, le grand retour d'Antonio Conte en Premier League. Nouveau coach de Tottenham, l'Italien se déplaçait à Liverpool afin d'affronter Everton. Dixièmes de Premier League, les Spurs croisaient le fer avec le onzième dans un match qui faisait office de tournant. À domicile, Tottenham optait pour un 3-4-3 avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Devant lui, Cristian Romero, Eric Dier et Ben Davies formaient la défense. Emerson Royal et Sergio Reguilon occupaient les rôles de pistons tandis que Pierre-Emile Hojbjerg et Oliver Skipp se retrouvaient dans l'entrejeu. Devant, Harry Kane était accompagné par Lucas Moura et Son Heung-min. De son côté, Everton misait sur un 4-4-2 avec Jordan Pickford dans les cages. Devant lui, Seamus Coleman, Ben Godfrey, Michael Keane et Lucas Digne formaient la défense. Anthony Gordon, Fabian Delph, Allan et Demiray Gray se retrouvaient dans l'entrejeu. Enfin, Andros Townsend était en soutien de Richarlison.

Le début de match était assez calme, mais Everton pointait doucement le bout de son nez avec une tête de Michael Keane qui manquait d'accrocher le cadre (8e). Tottenham avait du mal à réagir et Emerson déclenchait une timide frappe qui passait au-dessus du but de Jordan Pickford (22e). Cette première période très décevante s'achevait sur une belle tentative de Sergio Reguilon qui frappait juste au-dessus du but (45e +1). Au retour des vestiaires, Everton insistait un peu plus avec une volée d'Anthony Gordon qui manquait totalement le cadre (51e). Les possibilités se multipliaient avec une frappe lointaine de Ben Davies (61e) pour les Spurs puis une percée de Richarlison pour les Toffees qui terminait sur un penalty (63e). Après utilisation de l'arbitrage vidéo, le penalty a été refusé (65e). Dans les dernières minutes, Giovani Lo Celso se distinguait d'une très belle frappe mais celle-ci venait heurter le poteau gauche (89e). Everton terminait à dix suite au carton rouge de Mason Holgate (90e +3) mais ce match se terminait bien sur un score nul et vierge. Tottenham est neuvième et Everton reste onzième.

Service minimum pour Arsenal, Leicester accroché par Leeds United

Septième de Premier League, Arsenal défiait une équipe de Watford (16e) qui voulait s'éloigner de la zone rouge. Très vite, les Gunners se mettaient en position offensive. Alexandre Lacazette trouvé dans la surface par Nicolas Pépé réalisait un piqué vers le second poteau. Pierre-Emerick Aubameyang prolongeait pour Bukayo Saka qui ouvrait le score. Ce but était logiquement refusé pour hors-jeu (7e). Arsenal était bien dans son match et continuait d'aller de l'avant. Les Gunners continuaient de pousser et Danny Rose concédait un penalty (34e). Pierre-Emerick Aubameyang prenait le ballon et frappait fort vers la gauche du but. Bien parti, Ben Foster repoussait de justesse et maintenait Watford dans le match (36e). Disposant d'une nouvelle belle occasion de Gabriel (44e). Arsenal rentrait aux vestiaires sur un score de parité. Finalement à force de pousser, Arsenal finissait par trouver la faille au retour des vestiaires grâce à Emile Smith Rowe (1-0, 56e). Arsenal maîtrisait son sujet et passait tout proche de marquer un second but, mais Pierre-Emerick Aubameyang était signalé hors-jeu (74e). Arsenal se faisait une frayeur en fin de match suite à une mésentente entre Ben White et Aaron Ramsdale mais Joshua King trouvait le petit filet gauche (86e). Mais cela ne suffisait pas pour Watford qui terminait à dix après l'exclusion de Juraj Kucka (89e). Avec cette victoire 1-0, Arsenal est désormais cinquième à six points du leader Chelsea. Watford est premier non-relégable (17e).

Intéressants l'an dernier, Leeds United (17e) et Leicester (12e) connaissent un début de saison assez compliqué. Pourtant, les deux équipes offraient une rencontre de belle qualité. D'entrée, Jack Harrison poussait Kasper Schmeichel à la parade (6e) puis Raphinha mettait à son tour le gardien danois à contribution (7e). Les Peacocks étaient mieux rentrés dans ce match et ils trouvaient finalement la faille sur un coup franc côté droit de Raphinha légèrement dévié sur la gauche du but de Leicester (1-0, 26e). La réponse était immédiate pour les Foxes puisque quelques secondes après l'engagement, Harvey Barnes remettait les deux équipes à égalité (1-1, 28e). Ce but permettait à Leicester de reprendre ses esprits et Youri Tielemans obtenait deux belles occasions (45e et 48e). Si Jack Harrison (50e) et Rodrigo (58e) répondaient, Ademola Lookman trouvait la faille (67e), mais le but était refusé pour hors-jeu (69e). Leicester et Leeds ne se départageaient pas et se quittent sur un match nul 1-1. Les Foxes restent douzièmes tandis que Leeds United remonte à la quinzième place.

