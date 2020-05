LOSC : Gérard Lopez et Christophe Galtier se sont expliqués

Si l'Olympique de Marseille vit un chaos improbable, cela a des répercussions sur d'autres écuries de Ligue 1 ! En effet, Andoni Zubizarreta s'en est allé (ou est en passe de le faire) et on suppose que l'entraîneur portugais, André Villas-Boas, va faire de même à court terme. Par conséquent, Jacques-Henri Eyraud prospecte pour essayer de trouver le technicien idoine pour la phase deux de son projet.

Leonardo Jardim a été sondé, semble-t-il, et le nom d'Hervé Renard revient avec insistance dans les travées du Centre Robert Louis-Dreyfus. Mais ce ne sont pas ces deux noms qui ont mis le feu aux poudres. En effet, nous apprenions il y a quelques jours que des contacts auraient été noués entre Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, et l'OM lors de la deuxième quinzaine du mois d'avril dernier.

Une prolongation sur la table ?

Ces révélations ont mis hors de lui Gérard Lopez, le principal actionnaire des Dogues. Dans L'Équipe ce dimanche nous apprenons que le boss du club nordiste a appelé son entraîneur afin de s'expliquer. Galtier, sous contrat jusqu'en 2021, aurait répondu qu'il n'avait eu aucun contact avec l'OM. D'après les informations du quotidien, Lopez ne serait pas contre laisser partir son coach, si celui-ci lui demandait. Il considérerait alors qu'il n'a plus la tête au projet lillois.

Reste à savoir ce que pense Galtier de la situation actuelle de l'OM. D'après La Provence, le natif de Marseille rêverait d'entraîner le club, on reste plus interrogatif du côté de L'Équipe. Lopez et Galtier ont pris l'habitude de se voir en septembre et il se pourrait qu'une prolongation de contrat soit sur la table à ce moment précis. Mais avant septembre, il peut encore se passer beaucoup de choses...