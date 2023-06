Real Madrid : Karim Benzema sort du silence !

La suite après cette publicité

Il est annoncé avec insistance du côté d’Al Ittihad, en Arabie saoudite, où une offre énorme sur le plan financier l’attend. Comme dévoilé par nos soins, il a pris la décision de partir. Et en plein feuilleton, le quotidien Marca lui a remis un trophée, l’honorant comme véritable légende du sport espagnol. Forcément, il a été interrogé sur son avenir, mais on peut dire que le Français a plutôt esquivé les questions qui lui ont été posées.

« Je suis très fier, je profite de chaque entraînement, de chaque match, c’est le plus important, quand je vais à Valdebebas ce n’est pas un travail. Quand ça sera un travail, je n’en voudrais plus. Pour moi le foot, c’est s’amuser comme des gamins. Je m’amuse encore, comme aujourd’hui à l’entraînement, et comme demain. […] Pour l’instant oui je suis à Madrid, il y a match samedi », a d’abord répondu le Français.

«La réalité, ce n’est pas internet»

Puis, tout à la fin des questions posées par un groupe de jeunes fans, il a été relancé, et il y a été un peu plus fort. « Pourquoi dois-je parler de mon avenir si je suis à Madrid ? Ce qui parle en ce moment, c’est internet. Mais la réalité, ce n’est pas internet. Je suis à Madrid », a répondu le Lyonnais, sur un ton un peu plus tranché. Chacun interprétera cette réponse à sa sauce, mais en Espagne, elle semble déjà redonner de l’espoir à beaucoup…

Benzema est-il en train de démentir les informations parues dans les médias aux quatre coins du monde ? On le saura bientôt, mais ce n’est pas cette sortie médiatique assez vague qui va dissiper les doutes… Pour rappel, on parle d’une offre saoudienne avec des émoluments dépassant les 100 millions d’euros à l’année, l’intégralité de ses droits d’image pour lui et une fiscalité plus qu’avantageuse. Affaire à suivre donc…