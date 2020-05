PSG : la dernière révélation de la presse espagnole sur le cas Mbappé

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2017, Kylian Mbappé (21 ans) n'a jamais caché qu'il aimerait un jour franchir un nouveau cap en rejoignant les rangs d'une écurie plus réputée. Et pour l'ensemble des observateurs, c'est le Real Madrid que l'international français (34 sélections, 13 buts) vise. Un objectif partagé par la Casa Blanca qui n'a cessé de faire le forcing pour s'attacher ses services. Récemment, il a été révélé que l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco avait même demandé un bon de sortie l'an dernier, avant de se faire rembarrer par ses dirigeants.

La suite après cette publicité

Depuis, les choses ont évolué. La crise financière liée à la pandémie de coronavirus est passée par là et la presse madrilène s'accorde désormais pour annoncer que l'opération Mbappé a été reportée en 2021 par le club présidé par Florentino Pérez. De quoi tordre le cou aux rumeurs faisant état d'un forcing de la part du joueur pour rallier la capitale espagnole dès cet été. Ce qu'avait confirmé en partie le message publié par l'intéressé sur ses réseaux sociaux. «Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe me manque.»

Les clauses libératoires interdites en France

De son côté, le PSG n'a toujours pas abandonné l'espoir de convaincre son joyau de prolonger un contrat finissant en juin 2022. L'objectif est clair : éviter d'avoir un Mbappé en position de force l'an prochain, alors qu'il ne lui restera plus qu'une année de contrat. Un scénario souvent évoqué par les médias ibériques pour expliquer un départ quasi certain du joueur à Madrid. Mais aujourd'hui, AS indique que l'enfant chéri de Bondy pourrait bien parapher un nouveau bail, lui qui touche un très confortable salaire de plus de 1,6 M€ par mois.

Un coup dur pour les Merengues ? Pas vraiment si l'on en croit le quotidien. En effet, le journal annonce que Mbappé accepterait de prolonger uniquement si une clause lui permettant de rejoindre un grand d'Europe en échange d'un prix fixé est insérée dans le bail. Une information qui a de quoi surprendre puisque cette clause a tout d'une clause libératoire. Une pratique qui est normalement illégale en France. C'est d'ailleurs ce qu'avait rappelé la LFP lorsque des bruits couraient sur l'existence d'une telle clause dans le contrat parisien de Neymar, précisant que l’article 202 de son règlement stipulait bien que les clubs ne peuvent pas conclure un contrat contenant une clause libératoire prévoyant la rupture de la relation contractuelle par l’un ou l’autre des co-contractants.