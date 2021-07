Spezia : Thiago Motta déjà en pleine galère

On a connu prise de fonctions plus tranquille. Quelques jours seulement après sa nomination à la tête de l'équipe première de La Spezia, en Serie A, Thiago Motta vient d'apprendre une désagréable nouvelle. La FIFA vient, via un communiqué officiel, d'interdire son nouveau club de recrutement pour quatre mercatos à partir de janvier 2022 pour violations des règlements en matière de transferts de mineurs.

L'instance dirigeante du football mondial, qui a également infligé une amende de 500 000 francs suisses, explique que l'écurie italienne, avec l'aide de USD Lavagnese 1919 et Valdivara 5 Terre, eux aussi sanctionnés financièrement, a mis en place un système de recrutement de mineurs nigérians illicite pour contourner la réglementation en la matière et les lois italiennes.

Interdiction de recrutement jusqu'en janvier 2024 !

Les Aquiles ont réagi via un communiqué officiel pour d'une part, tenter de se dédouaner (les faits remontent à la période 2013-2018, la direction a changé depuis) et d'autre part, annoncer que des actions en justice seraient menées pour réduire voire effacer cette lourde sanction. «Nous sommes surpris de cette décision de la FIFA d'imposer à notre club cette lourde sanction en matière de recrutement. La nouvelle direction n'a eu aucun rôle dans ces transgressions présumées imputées à La Spezia et nous condamnons fermement tout système qui inclurait des transferts illicites de mineurs. Je ne peux pas faire davantage de commentaires car la procédure est en cours, mais je voudrais rassurer nos supporters, en déclarant que nous ferons appel de cette sentence et prendrons les mesures opportunes pour garantir que notre équipe restera compétitive dans les années à venir», a ainsi déclaré Philip Raymond Platek Jr, le président du club.

Ces recours annoncés n'ont toutefois que peu de chances d'aboutir vu l'ampleur du système révélé par la FIFA. L'aventure de Thiago Motta, qui se réjouissait de retrouver un banc au sein de l'élite en Italie, commence donc plutôt mal. L'ancien du Paris SG va devoir réaliser un sacré mercato pour le très court mais aussi le très long terme. On vous le disait, on a connu débuts plus tranquilles...