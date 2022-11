Après sa retraite, Gerard Piqué veut continuer à investir dans l'e-sport

Après avoir été expulsé sans avoir disputé la moindre minute de jeu à Osasuna lors de la victoire du FC Barcelone (2-1), le désormais ex-défenseur central espagnol Gerard Piqué sait déjà comment s'occuper pendant sa retraite. Présent durant la diffusion en direct sur la chaîne Twitch d'Ibai, le propriétaire du FC Andorra (2e division espagnole) et investisseur sur la Coupe Davis (tennis) pense à un nouveau projet dans le e-sport. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils ont déjà créé ensemble l'équipe KOI.

En effet, l'ancien international espagnol (102 sélections, 5 buts), a annoncé l'arrivée prochaine en compagnie d'Ibai d'un nouveau projet nommé KingsLeague, ce qui serait une sorte de Super Ligue de football pour les streameurs. Une compétition dans laquelle douze capitaines devront former leurs équipes respectives, et les noms des team leaders ont déjà été officialisés : on y retrouve donc le co-fondateur Ibai Llanos, deux anciennes gloires du football européen, Iker Casillas et Kun Agüero, et plusieurs autres streameurs dont le journaliste catalan Gerard Romero.