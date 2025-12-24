Naples veut prolonger Antonio Conte

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Naples, Antonio Conte a déjà agité la menace d’un départ précoce cette saison, au moment où son équipe traversait une passe difficile. Elle est désormais oubliée et la victoire en Supercoupe d’Italie a ramené de l’enthousiasme au sein du club. En témoigne la volonté d’Aurelio de Laurentiis de prolonger le coach italien jusqu’en 2029, comme l’explique La Repubblica.

Les tensions sont oubliées et Naples veut s’engager sur du long terme avec Conte. C’est audacieux, lorsqu’on jette un œil à la carrière du bouillonnant Italien de 56 ans, qui n’est resté qu’une seule fois plus de deux ans au sein du même club, à la Juventus de 2011 à 2014. Depuis, c’est deux ans maximum, et il est au cœur de sa deuxième saison avec le Napoli…