OL : Pierre Sage critique le calendrier avantageant le PSG

L’OL va retrouver le PSG en Ligue 1 ce dimanche pour clôturer cette 30e journée de Ligue 1. Si les deux équipes sont loin l’une de l’autre au classement, la forme actuelle des Lyonnais oblige les Parisiens à la plus grande prudence pour ce qui est un grand classique de notre championnat. Petite particularité de ce match, le club de la capitale retrouve la Ligue 1 après avoir été mis au repos le week-end dernier afin de mieux préparer son rendez-vous européen contre le FC Barcelone. Pierre Sage estime cet avantage assez injuste, pas pour les formations qualifiées en coupes d’Europe, mais pour leurs adversaires, qui sont contraints de déplacer leur calendrier.

«Il y a des avantages pour le football français car c’est bien de donner aux clubs concernés des armes pour se battre, entame le coach lyonnais en conférence de presse ce vendredi. À l’inverse, ça change un peu la donne pour leurs adversaires de championnat. Malgré tout, on se rend compte que Lorient va devoir enchaîner deux matchs dans une semaine alors qu’elle est barragiste. Les personnes changent et les décideurs aussi. Je ne suis pas là pour décider à leur place, on ne fait que subir leurs décisions. On se comporte comme des bons élèves.» Pierre Sage n’a pas l’air très fan de cette mesure pour avantager les clubs français toujours qualifiés en Europe.

