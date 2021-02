OM : Arkadiusz Milik, une lueur dans la nuit

La suite après cette publicité

La semaine, et elle ne fait que commencer, a été très dure à l'Olympique de Marseille. Mardi, lors d'une conférence de presse, André Villas-Boas, l'entraîneur portugais, a annoncé avoir remis sa démission à sa direction. Dans la foulée, il a été mis à pied. Par conséquent, pour le match contre Lens ce mercredi soir, c'est, entre autres, Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, qui avait pris place sur le banc et qui dirigeait les Olympiens.

Mais, petite lueur dans la nuit, Arkadiusz Milik, l'espéré grand attaquant, était titulaire dans un 4-4-2 aux côtés de Valère Germain et entouré de Dimitri Payet, à gauche, et de Florian Thauvin, à droite. L'international polonais n'est pas encore à 100%, il manque clairement de rythme et on avait pu le voir lors de la dernière demi-heure de la confrontation contre l'AS Monaco, il y a maintenant plus de dix jours. Mais cette fois, c'était différent.

Déjà indispensable ?

Pour une fois, l'OM a pu user de longs ballons, que le natif de Tychy sait très bien conserver. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, l'ancien Napolitain a longtemps joué la tour de contrôle et permis à son bloc de remonter. Et on a vu que c'était un attaquant qui avait faim de but. En milieu de première période, il récupère un ballon, voit Jean-Louis Leca, le portier lensois, avancé et tente un lob de cinquante mètres, qui n'est pas assez puissant et pas cadré.

Alors qu'il avait déjà tenté une frappe molle du droit, il a enfin montré aux autres ce que signifiait renard des surfaces. Suite à un coup franc, juste avant la pause, Alvaro Gonzalez récupérait le ballon et tentait une frappe au but. Le cuir passait devant tout le monde, mais pas devant Milik, qui avait senti le coup et propulsait le ballon dans le but vide (45e +2). L'OM menait alors 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, on savait qu'il ne ferait pas long feu, mais il a quand même pu faire une offrande à Thauvin, qui n'avait plus qu'à s'appliquer pour marquer et qui, malheureusement pour l'OM, ne trouvait pas le cadre (49e). Sorti à l'heure de jeu, Milik a pu démontrer tout son bagage : physique, technique et de finisseur. Après sa sortie, l'OM n'a d'ailleurs plus eu la moindre opportunité. Déjà indispensable ?