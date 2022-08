La Juventus confirme des discussions pour Leandro Paredes

Interrogé par DAZN avant d'affronter l'AS Rome, Maurizio Arrivabene, un des membres du conseil administratif de la Juventus Turin, a confirmé des discussions avec le Paris Saint-Germain pour son milieu de terrain argentin - et indésirable - Leandro Paredes, de plus en plus proche d'un départ au club de la Vieille Dame.

«Je peux confirmer que nous sommes en train de discuter, mais il est important de réaliser des sorties afin de pouvoir équilibrer le budget. Puis on pense aux revenus, le rideau est ouvert...», a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision italienne. Les médias italiens parlaient déjà vendredi d'un prêt avec obligation d'achat de 15 millions d'euros pour l'international de l'Albiceleste (44 sélections, 4 buts).