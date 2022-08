Le PSG proche de conclure le départ de Leandro Paredes !

La suite après cette publicité

La page Leandro Paredes au Paris Saint-Germain devrait bientôt se fermer. Considéré comme un indésirable depuis l'arrivée de la nouvelle direction sportive menée par Luis Campos, le milieu de terrain argentin n'a pas été titulaire sur les trois premières journées de Ligue 1 et n'a disputé que 52 minutes, s'offrant une passe décisive sur le but de Messi à Clermont (5-0).

Néanmoins, si son non-départ ne serait pas un réel problème pour le club de la capitale, l'international de l'Albiceleste (44 sélections, 4 buts) devrait bien quitter l'Hexagone... pour l'Italie. La Juventus semblait être l'équipe la plus proche de signer le numéro 8 parisien, et son arrivée au Piémont serait imminente à en croire Sky Sport Italia.

Accord pour un prêt avec obligation d'achat

En effet, selon les informations de la chaîne de télévision italienne, confirmées par celles de L'Equipe, le PSG et la Juve n'ont plus que quelques détails à régler pour finaliser l'opération Paredes. Il s'agirait d'un prêt d'une saison assorti d'une obligation d'achat estimée à 15 millions d'euros, loin des 40 M€ investis par le club français à l'été en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.

Si signature il y a, il s'agira du neuvième départ de l'équipe première, entre les indésirables (Kehrer, Wijnaldum...) et les jeunes n'ayant pas pu s'imposer au sein de l'équipe aujourd'hui menée par Christophe Galtier, qui ne souhaite pas avoir un effectif trop large qui pourrait lui poser problème au fil de la saison. L'Argentin aura porté le maillot parisien à 117 reprises toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 10 passes décisives, remportant 9 trophées (3 Ligue 1, A Coupe de la Ligue, 2 Coupes de France et 3 Trophées des Champions).