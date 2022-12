Coupe du Monde 2022 : l'Atlético de Madrid se frotte les mains pour Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

L'excellente Coupe du Monde d'Antoine Griezmann n'aura pas échappé à grand-monde. Replacé dans un rôle hybride au milieu de terrain par Didier Deschamps, le numéro 7 des Bleus étonne dans sa capacité à se transformer et à s'adapter aussi rapidement. Présent pour soutenir l'attaque et lui offrir quelques balles de but, il organise le jeu au milieu et vient soulager la défense quand il le faut, même dans la surface de réparation parfois.

Il brille tant et si bien que des voix s'élèvent pour lui attribuer le titre de joueur du tournoi. Ça ne serait pas volé quelque soit l'issue du résultat de la finale entre l'Argentine et la France demain. Et s'il y a bien un Argentin qui ne serait pas malheureux de voir le joueur de 31 ans soulever le trophée pour la seconde fois de sa carrière, c'est Diego Simeone. Ce dernier se régale des prestations du Petit Prince depuis le début du Mondial d'après AS.

Simeone est fan de ce Griezmann

D'ailleurs, il n'a pas attendu Didier Deschamps pour faire descendre d'un cran l'attaquant. Il n'est pas allé non plus jusqu'à lui offrir cette position caméléon. Toujours est-il que le Cholo et l'Atlético de Madrid ont parfaitement mené leur barque. Après avoir mis la pression sur le Barça en restreignant les minutes jouées par le Français, ils sont parvenus à faire craquer les Blaugranas, lesquels ont accepté de baisser leurs exigences dans le transfert définitif.

Au lieu des 40 M€ imposés au départ, les Colchoneros sont parvenus à faire descendre la note à 18 M€ (+6 M€ de bonus). Ce montant apparaît comme presque ridicule désormais. De retour dans son club après le Mondial, Griezmann (31 ans) veut poursuivre cette renaissance et permettre à l'Atlético de Madrid de retrouver des couleurs (5e de Liga, éliminé de toutes compétitions européennes). Tout le monde y serait gagnant.