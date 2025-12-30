Comment Aston Villa veut encore traumatiser Arsenal

C’est le match qui excite l’Angleterre en ce 30 décembre 2025. Arsenal, leader de la Premier League, accueille Aston Villa, 3e, la seule équipe avec Liverpool à l’avoir vaincu cette saison. C’était il y a peu, le 6 décembre dernier, à l’occasion de la 15e journée de championnat. Buendia avait offert un succès de prestige aux Villans à la 95e minute, permettant à son équipe de poursuivre sa série de victoires. Qui en totalise désormais 11 consécutives, toutes compétitions confondues.

Grâce à cet impressionnant enchaînement, Aston Villa a pu oublier son début de saison raté (aucune victoire après cinq journées) et se placer comme un outsider crédible pour le titre. En cas de victoire à l’Emirates Stadium, il compterait le même nombre de points que les Gunners, 42. Et Unai Emery a déjà réalisé cet exploit, alors qu’Arsenal n’a plus perdu à domicile depuis le mois de mai dernier (contre le PSG d’abord en Ligue des Champions puis Bournemouth en PL). C’était en 2024, et il était venu s’imposer 2-0 à Londres, enterrant définitivement les chances de titre de l’équipe de Mikel Arteta.

Emery, la bête noire d’Arsenal

Unai Emery est peut-être celui qui fait le plus peur aux supporters d’Arsenal, plus encore que Morgan Rogers ou Ollie Watkins. L’Espagnol, qui n’avait pas réussi à séduire son public durant son passage à Arsenal entre 2018 et 2019, a souvent fait mal aux Gunners depuis. Avec Villarreal en Ligue Europa puis avec Aston Villa. Il est l’un des entraîneurs contre lesquels Arteta prend le moins de points en Premier League.

Qualifié de « génie » par son attaquant Ollie Watkins, Emery veut croire en ses chances. « Nous devons être humbles, mais aussi ambitieux. Il faut savoir faire preuve d’assurance, affirmer haut et fort : je suis là, nous sommes là. (…) Je fixe des objectifs élevés, les joueurs s’y conforment scrupuleusement. Ensuite, ils exploitent pleinement leur potentiel. Tout ce que nous faisons est motivé par ce potentiel », a-t-il déclaré à Sky Sports. Pour la rencontre de ce soir, il lui manquera tout de même deux titulaires incontournables, Matty Cash et Boubacar Kamara, suspendus. Mais devinez quoi, lors de la victoire des Villans à l’Emirates Stadium en 2024, les deux hommes étaient également absents.