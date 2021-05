Serie A : Sassuolo dispose du Genoa et met la pression sur l'AS Roma

Pour le compte de la 35e journée de Serie A, le Genoa (14e, 36 pts) recevait Sassuolo (8e, 53 pts) ce dimanche midi. Pas encore maintenus, les Rossoblu devaient à tout prix prendre les trois points pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge. En face, les Neroverdi visaient toujours l'Europe.

En première période, Raspadori ouvrait la marque pour les visiteurs (14e, 0-1) avant un but refusé pour Zajc de l'autre côté (28e). Après la pause, Berardi faisait le break (66e, 0-2) et le but de Zappacosta ne changeait rien (85e, 1-2). Sassuolo l'emportait et grimpait provisoirement à la septième place avant le match AS Roma-Crotone (18h). Le Genoa restait quatorzième.

