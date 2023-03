EdF : Olivier Giroud vise l’Euro 2024

La suite après cette publicité

Olivier Giroud nourrit encore de grandes ambitions avec l’équipe de France. Du haut de ses 36 ans, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’en a certainement pas terminé avec son histoire en sélection nationale. Du moins, tel est son point de vue. Car si Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’ancien buteur d’Arsenal entend bien encore défendre sa place dans le groupe France pour un moment. Avec un objectif bien précis en tête. « Ce maillot bleu est très important pour moi. Je suis très fier de ce que j’ai réalisé avec l’équipe de France », a rappelé Giroud au micro de RTL ce dimanche.

« Maintenant, ce n’est pas fini, a-t-il ensuite ajouté. J’ai encore la motivation et la détermination pour apporter ma pierre à l’édifice et essayer d’être une sorte de grand frère pour toute cette génération et la nouvelle qui arrive. Je suis encore là, à la disposition du sélectionneur pour essayer de rendre fier les Français et prendre un maximum de plaisir. L’Euro 2024 est dans un coin de ma tête. Il faudra continuer d’être en bonne forme, surtout être compétitif pour être appelé. Bien sûr, j’ai l’ambition d’aller jusque-là si je continue avec l’équipe de France. » Olivier Giroud scrutera avec attention la prochaine liste de Didier Deschamps, le 16 mars prochain, pour les premiers matchs des éliminatoires de l’Euro 2024, face aux Pays-Bas (24 mars) et en Irlande (27 mars).

