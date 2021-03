OM : bonne nouvelle pour les supporters

La propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt est arrivé à Marseille lundi matin et c'est peu dire qu'il avait du pain sur la planche. Très attendu dans la cité phocéenne, il a multiplié les rendez-vous, au sein du club, avec les journalistes, avec le maire Benoît Payan et avec les groupes de supporters. Ces derniers espéraient pouvoir dire toute leur frustration, et surtout faire sauter la menace que Jacques-Henri Eyraud, président déchu, avait établie.

Comme le rapportent plusieurs médias en cette fin d'après-midi, la rencontre entre les différents groupes et McCourt s'est bien déroulée. La patron américain a surtout signifié qu'il levait la mise en demeure des conventions pour les abonnements, et qu'il n'y avait donc plus rien à craindre de ce côté-là. Il leur a également assuré, comme au maire et aux médias, qu'il ne comptait pas vendre le club.