AC Milan : la balle perdue de Zlatan Ibrahimovic à Pavlovic sur son physique

L’AC Milan fait son bonhomme de chemin sur ce mercato estival. Ne perdant pas de cadres cet été, les Rossoneri ont conservé la plupart de leurs talents tels que Rafael Leao, Mike Maignan ou encore Ismael Bennacer. Et alors qu’Olivier Giroud a quitté la Lombardie pour rejoindre les États-Unis, les dirigeants milanais l’ont remplacé par Álvaro Morata. Vainqueur de l’Euro cet été avec la Roja, le buteur espagnol a quitté l’Atlético de Madrid pour retourner en Italie où il avait vécu deux aventures fructueuses avec la Juventus Turin.

Ce vendredi, l’Ibérique était présenté par Zlatan Ibrahimović, l’un des responsables du recrutement des Lombards. Fidèle à lui-même, le géant suédois a fait le show. Affirmant que l’ancien de Chelsea et du Real Madrid avait l’ADN de l’AC Milan, car il était beau, l’ancienne icône du PSG en a profité pour charrier Strahinja Pavlovic, l’une des autres recrues de l’été milanais : «Alvaro Morata a l’ADN de Milan. C’est un vainqueur et il a des objectifs en tête et il est beau. Les joueurs de Milan sont beaux. Morata est beau. Nous laisserons Pavlovic se faire pousser les cheveux pour qu’il soit beau.»