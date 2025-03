Serie A : l’Atalanta corrige sévèrement la Juventus

Dans cette lutte pour la troisième place derrière l’Inter Milan et Naples, l’Atalanta a pris le dessus sur la Juventus grâce à une victoire solide (0-2). Malgré une bonne dynamique en Serie A, la Juve, récemment éliminés en Ligue des Champions et en Coupe d’Italie, n’ont pas su imposer leur rythme face à une équipe de Bergame en quête de stabilité après plusieurs contre-performances. L’Atalanta a fait la différence en première période grâce à Mateo Retegui, qui a placé une frappe précise dans le coin inférieur gauche du but (29e, 0-1).

En seconde période, Marten de Roon a doublé la mise d’un tir puissant dans la lucarne droite (46e, 0-2), avant que Davide Zappacosta, parfaitement servi par Sead Kolasinac, ne vienne alourdir le score d’une frappe imparable dans le coin droit du but (66e, 0-3). Après un slalom dans la défense, Ademola Lookman est finalement venu conclure le récital de Bergame à la 77e minute de jeu (0-4). Cette victoire permet ainsi aux joueurs de Gasperini de conforter leur place sur le podium, tandis que la Juventus voit son élan freiné dans la course aux places européennes. La Veille Dame est 4e avec 52 points à six longueurs de son adverse du soir.