Marcelo Bielsa sur la sellette à Leeds ?

Arrivé il y a 4 ans en Angleterre, Marcelo Bielsa avait fait remonter Leeds United en première division. Après une première saison plutôt réussie, durant laquelle l'équipe évoluait avec un jeu spectaculaire tourné vers l'attaque, Leeds United marque le coup cette saison. Actuellement 15es de Premier League, les Peacocks se battent pour la relégation.

Les dirigeants du club auraient pensé à limoger leur entraineur argentin mais ils devraient finalement attendre la fin de saison et l'expiration de son contrat pour lui dire au revoir. The Telegraph cite plusieurs noms pour le remplacer : Ernesto Valverde l'ancien manager du Barça qui a déjà remplacé Bielsa à Bilbao, Jesse Marsch l'entraineur américain qui n'a pas fait long feu à Leipzig en début de saison ou encore les Espagnols Carlos Corberan (Huddersfield) et Diego Martinez, libre depuis son départ de Grenade.