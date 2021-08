JT Foot Mercato : le super pactole du Real Madrid

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a confié sa volonté de voir du mouvement dans le mercato Olympien d'ici la fin du mercato : «il manque quatre ou cinq joueurs dans l'effectif. On ne pourra pas tout faire, on sera créatif. On a des joueurs qui pensent à partir. J'espère qu'on aura fini la semaine prochaine. Il faudra faire une analyse générale avec le club avec les départs et les arrivées.» dit-il devant la presse.

Justement comme l'indique La Provence, l'OM se serait lancé sur la piste menant à l'attaquant bordelais Ui-Jo Hwang (28 ans). Mais d’après les informations du quotidien, émanant d’un proche du club bordelais, l’OM n’aurait pas les moyens de s’offrir l’international sud-coréen. Ce à quoi une source marseillaise a répondu : « il y a une différence entre les moyens et le fait de surpayer un joueur. » Cela semble en tout cas confirmer les négociations entre les deux clubs.

D'après les informations du Parisien, le FC Séville et la Real Sociedad pistent l'ailier du PSG, Pablo Sarabia. Le club basque envisage même de faire une offre dans les prochains jours.

Alexis Beka Beka devrait quitter la France pour rejoindre le Lokomotiv Moscou. Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain français est attendu ce vendredi à Moscou pour passer sa visite médicale avec le club russe. Le montant du transfert avoisinerait les 6 millions d'euros.

Le milieu offensif Croate, Lovro Majer (23 ans), va devenir un joueur du Stade Rennais. Le club breton et le Dinamo Zagreb réglaient jusque-là les derniers éléments d'un transfert qui avoisinerait les 15 M€, bonus compris.

Les infos du jour à l'étranger

Alors que les dernières informations l'envoyaient au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang souhaite rester à Arsenal. L'attaquant Gabonais compte bien respecter le contrat le liant aux Gunners jusqu'en 2023 comme l'indique Express Sport, malgré que les Blaugranas seraient prêts à inclure Coutinho dans l'opération pour s'attacher les services de l'attaquant de 32 ans.

L'ex-parisien Alessandro Florenzi est arrivé à Milan ce vendredi pour y passer sa visite médicale. L'AS Roma a décidé de prêté le latéral droit Italien à l'AC Milan, un prêt payant d'1 M€, avec une option d'achat estimée à 4,5 M€ comme l'indique Sky Italia.

Le Barça est très proche de signer le très jeune talent Turc Emre Demir (17 ans). D'après les médias en Turquie, ensuite confirmé par As, le plus jeune buteur de l'histoire de la Süper Lig, devrait néanmoins poursuivre sa progression au Kayserispor la saison prochaine, avant de rejoindre la Catalogne.

Le focus du jour

Au Real Madrid, Martin Ødegaard a quitté définitivement le club pour rejoindre Arsenal contre 40 M€. Une somme qui s'ajoute aux 50 M€ que le club a reçu après le départ de Raphaël Varane, avec les économies que le club accumule au niveau de son salaire ainsi que de celui de Sergio Ramos parti au Paris Saint-Germain.

De son côté, Tafekusa Kubo a été prêté une nouvelle fois à Majorque pour avoir du temps de jeu. Mais le Real ne veut pas se séparer de tout le monde puisque Karim Benzema et Thibaut Courtois ont signé leur prolongation de contrat respective avec la Casa Blanca ces dernière heures.

Un grand ménage qui pourrait faire de la place pour un certain Kylian Mbappé la saison prochaine. Et même tenter de recruter la star Norvégienne, Erling Haaland. La clause libératoire de ce dernier va baisser à 75 M€ dès le 1er septembre, et le club madrilène compte bien en profiter.

Les officiels du jour

Attendu depuis plusieurs jours et maintenant officiel, Karim Benzema a prolongé avec le Real Madrid jusqu'en juin 2023. «L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années... Hala Madrid !», a écrit l'attaquant français sur ses réseaux sociaux. L'attaquant français prolonge donc son bail d'une saison avec la Casa Blanca.

Après plusieurs jours de discussions, Martin Ødegaard est officiellement un joueur d'Arsenal. Le Norvégien rejoint le club londonien. Les Gunners ont dû débourser 40 M€ pour s'offrir le désormais ex-joueur du Real Madrid. L'intéressé portera le numéro 8 cette saison.

Gary Cahill portera le maillot de Bournemouth la saison prochaine. L'expérimenté défenseur rejoint le club de Championship, après la fin de son contrat le liant à Crystal Palace en juin dernier. Cahill a paraphé un bail d'une saison avec les Cherries.