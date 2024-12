Manchester United : Marcus Rashford a complètement retourné le vestiaire !

«Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. Je serai toujours un Red Devil dans l’âme. C’est décevant d’être écarté d’un derby, mais c’est arrivé, nous avons gagné le match, alors passons à autre chose». Voici ce que déclarait dernièrement Marcus Rashford, plus que jamais sur le départ du côté de Manchester United. Mis à l’écart du groupe face à Manchester City et une nouvelle fois absent de la feuille de match pour le déplacement à Tottenham jeudi dernier, le numéro 10 des Red Devils n’entre plus dans les plans de Ruben Amorim et bouscule logiquement le marché.

Oui mais voilà, si l’Arabie saoudite a d’ores et déjà prévu une stratégie claire pour le relancer, que le FC Barcelone reste dans la course et que le Paris Saint-Germain est également régulièrement cité comme une destination probable, l’international anglais (60 sélections, 17 buts) reste, pour l’heure, un joueur de la formation mancunienne et sa situation incertaine ne manque pas de faire réagir. Ainsi, The Sun indique, ce dimanche, que le vestiaire des Red Devils n’a clairement pas apprécié la prise de parole du natif de Wythenshawe, qui plus est après une victoire renversante face à Manchester City (2-1).

Rashford s’est mis à dos le vestiaire !

Le média britannique ajoute que certains membres de l’équipe ont été consternés par la sortie médiatique de Rashford. «Certains joueurs sont vraiment ennuyés par ce que Marcus a dit et pourquoi il a choisi de le dire à ce moment-là. Ils étaient tous en effervescence après avoir battu City, puis il a fait cette demande de transfert après avoir été écarté pour un match. Il n’a plus beaucoup d’amis proches dans l’équipe après le départ de Paul Pogba et Jesse Lingard, donc il est assez silencieux et n’agit pas vraiment comme un leader. On attend plus de lui mais il ne semble pas intéressé, bien qu’il soit dans l’équipe première depuis huit ans», précise d’ailleurs une source proche du vestiaire.

Isolé et désormais en froid avec une bonne partie du vestiaire mancunien, Marcus Rashford se retrouve donc dos au mur et un départ semble désormais la seule solution envisageable pour celui qui a inscrit 138 buts en 426 apparitions avec les Red Devils. Reste désormais à connaître l’identité de l’heureux élu alors qu’Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Qadsiah sont également à la lutte pour l’attaquant de 27 ans, qui privilégierait, de son côté, un transfert dans une équipe européenne de premier plan…