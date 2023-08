Monaco : rupture des ligaments croisés pour Breel Embolo

Énorme coup dur pour l’AS Monaco et son attaquant suisse Breel Embolo (26 ans). Après une bonne première saison passée sur le Rocher (12 buts en 32 matches de L1), l’Helvète vient de se blesser gravement au genou et ratera le match amical face au Bayern Munich et sans doute une grande partie de la saison 2023/2024.

« Un déplacement auquel Breel Embolo ne pourra prendre part. L’attaquant international suisse a subi une rupture des ligaments croisés à l’entraînement et sera absent des terrains plusieurs mois. L’AS Monaco apporte tout son soutien à son attaquant dans cette épreuve », a indiqué le club princier.