EdF : Didier Deschamps revient sur le cas Olivier Giroud

Boudé par Didier Deschamps depuis le retour fracassant de Karim Benzema (33 ans) chez les Bleus, Olivier Giroud n'a plus goûté aux joies de l'équipe de France depuis l'Euro 2020. Une situation frustrante pour l'attaquant international français (110 sélections, 46 buts) qui n'a pas manqué d'exprimer sa déception à maintes reprises au cours des dernières semaines. Présent dans l'émission «Rothen s'enflamme», Didier Deschamps est revenu sur sa relation avec le buteur de l'AC Milan assurant qu'il avait longuement échanger avec lui et qu'il restait, officiellement, sélectionnable.

«Oui il a fait beaucoup pour les Bleus, je ne vais pas vous en dire plus, il a été très bon dans les résultats de l’équipe de France, il a une situation meilleure aujourd’hui par rapport à avant l’Euro où il avait très peu de temps de jeu, il est toujours sélectionnable, est ce qu’il reviendra ou pas ? Je ne vous dirais pas ce soir mais j’ai longuement discuté avec lui et il le sait, je l’ai eu longuement, je lui ai expliqué, il sait. Je ne me souviens plus de la chronologie peut être qu’on s’est appelé après ses sorties médiatiques, mais il le sait désormais. (...) C’est jamais le bon timing quoi qu’il arrive, c’est jamais le bon moment pour arrêter. Et je rajoute une chose et je me mets dedans, sur soi-même on est jamais objectif, tu ne te rends pas compte que certains peuvent être meilleurs que toi, on est jamais objectif sur sa propre personne et je me mets dedans. Je parle de manière générale», a ainsi déclaré Deschamps au sujet de Giroud sur les ondes de RMC.