Le Real Madrid va déjà couper des têtes !

Le Roi est mort. Hier soir, le Real Madrid a été battu 4 à 0 par Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. On peut même parler d’une humiliation pour les Merengues, qui étaient furieux. Cette élimination a été la goutte d’eau pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui n’ont pas vraiment brillé cette saison. Sans Ligue des Champions et sans Liga, ils n’ont que la Coupe du Roi pour se consoler. C’est forcément insuffisant. Des mouvements sont donc à prévoir cet été.

Des départs prévus

Confiant, Carlo Ancelotti a indiqué hier qu’il serait là l’an prochain. Mais l’Italien s’est peut-être un peu trop avancé. La défaite honteuse à l’Etihad Stadium n’a pas été appréciée au sein de la Casa Blanca, surtout par Florentino Pérez. Malgré le soutien de ses joueurs, le Mister pourrait sauter cet été. Plusieurs successeurs ont été mentionnés par la presse espagnole. Xabi Alonso, Raul, José Mourinho ou encore Julian Nagelsmann pour ne citer qu’eux. Mais il semble, selon Defensa Central, que Zinedine Zidane soit le grand favori. Le banc madrilène risque fort de changer de propriétaire durant l’intersaison.

Du côté des joueurs, cela va aussi bouger. En fin de contrat, Mariano Diaz va enfin s’en aller. Et il n’est pas le seul. Dans la même situation contractuelle, Nacho et Dani Ceballos sont proches d’un départ selon Mundo Deportivo, qui assure que Madrid va accélérer son dégraissage après la défaite d’hier. En fin de contrat également, Marco Asensio, lui, a inversé la tendance et devrait prolonger l’aventure. Les anciens, Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos, vont faire de même. Pourtant, les médias ibériques parlent de la fin d’un cycle et réclament des recrues à leurs postes cet été. Erling Haaland, Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham sont cités.

Des flops poussés vers la sortie

Les Madrilènes devraient aussi se mettre en quête d’un latéral gauche. Ferland Mendy ne donne pas entièrement satisfaction et la porte devrait s’ouvrir pour lui cet été. D’autant qu’Ancelotti a fait appel à Eduardo Camavinga, repositionné à ce poste, ou encore David Alaba. Le nom d’Alphonso Davies (Bayern Munich) est lié aux Merengues. Comme Mendy, Eden Hazard a des chances de s’en aller. A moins d’un retour de Zidane, le Belge, qui veut aller au bout de son contrat comme expliqué par nos soins, pourrait changer d’air.

Idem pour Andriy Lunin, qui n’a pas donné satisfaction en tant que doublure de Thibaut Courtois. Si le n°1 est plus que jamais intouchable, le n°2 lui ne sera pas retenu. Les Madrilènes scrutent le marché des gardiens. En revanche, des éléments comme Vinicius Jr, Rodrygo, Fede Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, qui représentent le Real Madrid du futur, ne seront pas inquiétés. D’autres jeunes talents du club ou partis en prêt, comme Brahim Diaz, devraient être aussi intégrés. Pour les autres, rien n’est sûr. La déroute d’hier soir a rebattu les cartes à Madrid où un grand lifting est à prévoir.