Real Madrid : Karim Benzema absent face à l'Inter Milan

Le Real Madrid a communiqué le groupe convoqué par l'entraîneur Carlo Ancelotti pour la réception de l'Inter Milan pour la dernière journée du groupe D de la Ligue des Champions. Comme annoncé par le technicien italien après la victoire contre la Real Sociedad, l'attaquant français Karim Benzema sera absent mardi soir, mais devrait être de retour sur pied avant le derby face à l'Atlético de Madrid dimanche prochain.

Le Mister devrait donc faire confiance au Serbe Luka Jovic, auteur d'un but et une passe décisive après avoir remplacé l'international tricolore au Pays basque ce week-end. Le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos (cheville) et l'ailier gallois Gareth Bale (mollet) sont toujours blessés et continuent leur séjour à l'infirmerie.

