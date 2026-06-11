TF1 continue la diffusion de Téléfoot

Téléfoot est bientôt de retour ! Alors que le programme devait être arrêté, l’émission de football fera finalement son retour à la rentrée (le 6 septembre), toujours le dimanche matin à 11h00 sur TF1, avec Grégoire Margotton en tant que présentateur. Par ailleurs, les groupes TF1 et L’Équipe ont officialisé ce jeudi un partenariat pour lancer un nouveau magazine hebdomadaire consacré au monde du ballon rond. Cette deuxième émission, dont le nom définitif reste à préciser, sera diffusée juste après sur la chaîne L’Équipe comme indique le journal sportif.

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Grégoire Margotton sera aussi de la partie, en compagnie Bixente Lizarazu, et le magazine sera produit avec la direction des sports de TF1. Le quotidien ajoute que l’émission sera disponible sur la plateforme TF1+, grâce à un accord conclu avec LFP Media. Julien Millereux, le directeur des sports de TF1 a d’ailleurs expliqué cette collaboration. « Cet accord illustre la force de la marque Téléfoot et vient illustrer l’ambition éditoriale du groupe TF1 en matière de sport et de football. Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe L’Équipe, référence absolue de l’information sportive, pour permettre un rayonnement encore plus large de cette marque phare qui brille déjà depuis 50 ans ».