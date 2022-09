JT Foot Mercato : les choix forts de Liverpool pour l’avenir

La suite après cette publicité

Liverpool et la bataille du milieu

Le début de saison des Reds est très poussif c'est pourquoi Jürgen Klopp veut changer des choses. Un changement qui commence avec la possible venue de Jude Bellingham. Mais la concurrence sera rude pour le jeune milieu. Les grosses écuries européennes sont déjà sur les rangs, et son prix est d'environ 120 M€. Ce n'est pas le seul nom pisté par Liverpool dans l'entrejeu. En effet, João Gomes qui évolue à Flamengo, au Brésil, est aussi dans les petits papiers des Reds. Là encore, le club de la Mersey n'est pas seul sur le dossier puisque le rival Manchester United le suit aussi avec intérêt. En cas d'échec, Klopp et ses dirigeants ont déjà coché le nom d'Ibrahim Sangaré, qui a récemment prolongé avec le PSV Eindhoven jusqu'en 2027. Toujours au milieu de terrain, Arthur pourrait repartir en direction de la Juventus. Le Brésilien ne répondrait pas aux exigences de Jürgen Klopp qui serait déjà prêt à écourter son prêt.

Haaland version Brésil !

Erling Haaland fait un début de saison extraordinaire, Pep Guardiola l’a même récemment comparé à Johan Cruyff en conférence de presse. Mais est-ce que Haaland s’est inspiré de cette légende pour écraser tous ses adversaires ? Le média TNT s’est posé exactement la même question et l’a donc interrogé sur ses idoles de jeunesse. Voilà ce qu’il a répondu : «mes inspirations ? Il s'agit de beaucoup de légendes. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Pelé. Vous savez, il y a beaucoup de stars qui seront toujours de grands joueurs. Je ne peux pas en choisir un seul. Vous aviez Fenômeno, et le meilleur de tous, Pelé. Grand niveau. Beaucoup de grands joueurs.»

Les officiels !

Après avoir résilié son contrat avec le club qatari d'Al-Rayyan hier en début d'après-midi, James Rodriguez a été officialisé par l'Olympiacos. La durée du contrat n’a pas encore été communiquée mais on sait qu’il portera le numéro 10. Et il a été rejoint par Cédric Bakambu ! L'attaquant a été libéré de son contrat par l'OM, pour qu'il puisse signer au club du Pirée. On ne connait pas non plus la durée de son nouveau contrat.