JT Foot Mercato : les gros casse-têtes de la Juventus

La suite après cette publicité

L'OL victorieux face au rival marseillais

Dans le choc des Olympiques ce mardi soir, l'Olympique Lyonnais a empêché à son adversaire du soir de prendre la deuxième place du classement de la Ligue 1, avec une victoire 2-1 au Groupama Stadium face à l'OM. Une sacrée performance qui permet aux hommes de Bosz de remonter au classement à la 7e place avec 34 points. En tout cas, cette défaite de l'OM permet à ses concurrents de revenir dans la course pour le podium de Ligue 1 cette saison, et une potentielle qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

Pierre-Emerick Aubameyang est officiellement un joueur du FC Barcelone

Après de nombreux jours d'attente, le Barça a officialisé l'arrivée de l'attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de son contrat, l'ex-Gunner s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Blaugranas. Aubameyang dispose d'une clause libératoire s'élevant à hauteur de 100 M€, mais selon le Times, Arsenal a dû débourser 8,4 M€ pour se séparer de son ex-capitaine, soit le montant de ses 18 derniers mois de contrat. On apprend également que le meilleur buteur de Premier League lors de la saison 2018-19 (avec Sadio Mané et Mohamed Salah) a consenti une baisse de salaire, avec la possibilité que ce dernier augmente lors de la deuxième saison en fonction de ses performances.

Dušan Vlahović met déjà le feu au vestiaire de la Juve

Les Bianconeri ont déboursé près de 90 M€ pour s'attacher les services de Dušan Vlahović, en plus d'un salaire de 7 M€ par an. Un jackpot qui, selon Tuttosport, pourrait créer des tensions au sein du vestiaire. Le contrat de Paulo Dybala se terminant à l'issue de la saison, la Joya réclame un salaire annuel de 10 M€, ce que ne souhaite pas lui offrir la Vieille Dame. En revanche, Manchester City est prêt à sauter sur l'occasion si la situation ne s'améliore pas. Dans le groupe de Massimiliano Allegri, quatre autres joueurs verront leur bail expirer en juin prochain, Federico Bernardeschi, loin d'être un titulaire indiscutable, Mattia De Sciglio, qui a joué 15 matches cette saison, Mattia Perin, barré par la concurrence au poste de gardien, et Juan Cuadrado.