OM : les supporters attaquent déjà Marcelino

La suite après cette publicité

Le contexte marseillais est particulier et la patience n’est souvent pas permise du côté de l’OM. Encore moins quand les choix peuvent paraître incompressibles et que les résultats ne suivent pas. Sur les récents matches, la formation de Marcelino a livré des prestations assez décevantes. La dernière en date ce dimanche face à Toulouse (0-0). Le technicien espagnol a encore surpris avec son 4-4-2 et la titularisation de Mughe au profit de Ndiaye par exemple.

Des choix qui n’ont pas payé et qui commencent déjà à agacer les supporters marseillais. Après la rencontre, l’un des capos du club s’est adressé aux joueurs et en a profité pour tacler ouvertement Marcelino. « La devise du club, c’est droit au but. On ne tourne pas autour. Et ça vaut pour l’entraîneur aussi. C’est le premier responsable celui-là. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour », a-t-il lancé. De quoi mettre la pression avant d’aborder un enchaînement décisif Ajax Amsterdam, PSG, Brighton et Monaco… Pas simple.