Angers : la vente du club a capoté

Suite aux révélations du journal L'Équipe le 18 juillet, la vente du SCO d'Angers auprès du fonds d'investissement américain Global Football Corporation (GFC) n'a pas pu avoir lieu. Saïd Chabane, président du SCO, s'était exprimé au mois de mai dernier sur le développement de la mise en vente de son club. La valeur du club a été jugée à 65 millions d'euros et l'opération aurait dû être conclue avant la fin du mois d'août. Cependant, d'après le journal français, un manque de moyens préexistait pour ce fonds d'investissement.

Le président angevin s'est exprimé lors de la présentation de la nouvelle tribune Saint-Léonard au stade Raymond-Kopa, et, a mis fin aux discussions autour de cette affaire : « la prise de participation qui était prévue quand on a initié le projet (de vente) n’est plus d’actualité. » Par ailleurs, Saïd Chabane s'est expliqué sur la fin de la vente de son club qu'il possède depuis 2011 : « on a découvert l’article de L’Équipe, qui est malheureusement une vérité. Un fonds qui était dans le groupe qui devait reprendre s’est retiré pour des questions de gouvernance. »