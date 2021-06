Ligue 1 : le calendrier de la saison 2021-2022 dévoilé !

Le LOSC va déjà remettre son titre en jeu. Ce vendredi, à l'occasion du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, le calendrier 2021-2022 de la Ligue 1 a été dévoilé. La 1ère journée aura lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août 2021, soit une semaine après le traditionnel Trophée des Champions (LOSC-PSG, le 1er août, à Tel-Aviv). Et pour le premier des 38 actes de la saison de football, la LFP a réservé quelques affiches intéressantes. Honneur au champion : le LOSC, avec ou sans Christophe Galtier, qui débutera la défense de son titre à Metz. Les Dogues recevront ensuite Nice avant de se déplacer à Saint-Etienne. Les deux derbys du Nord face au rival lensois sont prévus les 19 septembre (6e journée, à Lens) et 17 avril (32e journée, à Lille).

Comme révélé hier par Le Parisien, le Paris Saint-Germain commencera lui par un déplacement chez le champion de Ligue 2, Troyes, désormais propriété du City Football Group. Les troupes de Mauricio Pochettino disputeront leur premier match au Parc des Princes face à Strasbourg (14 août, 2e journée). Leur premier choc surviendra quant à lui le 19 septembre, à domicile face à l'Olympique Lyonnais, soit cinq jours après leur entrée dans la nouvelle campagne de Ligue des champions. Objectif affiché chaque année. Paris se déplacera au Vélodrome le 24 octobre (11e journée) et accueillera l'OM lors de la phase retour (17 avril, 32e journée). Les Parisiens achèveront le championnat à domicile contre Metz le 21 mai 2022.

Troisième l'an passé, l'AS Monaco devra quant à elle gérer deux combats de front et quatre rencontres en deux semaines (voire huit en un mois). Le lancement de la saison de Ligue 1, entrecoupé par le troisième tour de qualification de la Ligue des champions (tirage le 19 juillet, aller les 3 et 4 août, retour le 10 août). Sans compter les barrages (aller les 17 et 18 août, retour les 24 et 25 août), si les troupes de Niko Kovac franchissent le premier obstacle. Les Monégasques démarreront le championnat à Louis-II face au FC Nantes, qui a obtenu son maintien en barrage, face à Toulouse. Ils devront ensuite affronter Lorient, le RC Lens et Troyes, lors d'un mois d'août de tous les dangers.

L'OL débute contre Brest, l'OM à Montpellier

Du côté des Olympiques, tous deux qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa, le début de championnat sera rythmé. Quatrième du dernier exercice, sans doute frustré d'avoir été éjecté du podium dans les derniers mètres du sprint final, l'Olympique Lyonnais, désormais entraîné par Peter Bosz, voudra bien lancer sa saison. Il faudra pour cela tout d'abord se confronter au Stade Brestois de Michel Der Zakarian. Un choc par mois pour les Lyonnais, qui après un déplacement à Paris le 19 septembre, iront à Geoffroy-Guichard disputer le derby face aux Verts le 3 octobre (retour le 23 janvier à Lyon), avant de recevoir l'OM, le 21 novembre, au Groupama Stadium. Ils ouvriront 2022 et la phase retour avec la réception du PSG (9 janvier, 20e journée).

Il est presque certain que Jorge Sampaoli et l'Olympique de Marseille viseront le podium cette saison. Appelée en sélection du Brésil pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo du 22 juillet au 7 août prochains, la recrue attendue Gerson a de grandes chances de manquer le début de saison à Montpellier (1ère journée), pour la première d'Olivier Dall'Oglio sur le banc des Pailladins. Mais les Marseillais tenteront, en l'attendant, de faire bonne figure. Bordeaux, Nice et Saint-Etienne se dresseront ensuite devant les Phocéens, qui débuteront, tout comme l'OL, leur campagne de Ligue Europa le jeudi 16 septembre. Les Olympicos sont programmés les 21 novembre (à Lyon, 14e journée) et 1er mai (à Marseille, 35e journée).

Après le fiasco Mediapro, cette nouvelle saison sera marquée de l'empreinte d'Amazon. La Ligue a en effet choisi le géant américain pour la diffusion de huit des dix matchs de chaque journée, pour la bagatelle de 250 millions d'euros par saison, sur la période 2021-2024. C'est fort logiquement que le nouveau diffuseur s'est réservé les plus gros chocs : les Clasicos, OM-PSG (24 octobre) et PSG-OM (17 avril) ; PSG-OL (19 septembre) et OL-PSG (9 janvier), Lille-PSG (6 février), PSG-Monaco (12 décembre), OL-OM (21 novembre) et OM-OL (1er mai), Saint-Etienne-OL (3 octobre) et OM-Nice (20 mars).

Le programme de la 1ère journée de Ligue 1 2021/2022

FC Metz - LOSC

Paris Saint-Germain - ESTAC

Olympique Lyonnais - Stade Brestois

AS Monaco - FC Nantes

Montpellier HSC - Olympique de Marseille

OGC Nice - Stade de Reims

Stade Rennais - RC Lens

Angers SCO - RC Strasbourg

AS Saint-Etienne - FC Lorient

FC Girondins de Bordeaux - Clermont

Les principales affiches du calendrier de la Ligue 1 version 2021-22 (dates susceptibles d'être modifiées)

PSG-OL (19 septembre 2021, 6e journée)

Saint-Étienne-OL (3 octobre 2021, 9e journée)

OM-PSG (24 octobre 2021, 11e journée)

OL-AS Monaco (17 octobre 2021, 10e journée)

OL-OM (21 novembre 2021, 14e journée)

PSG-Monaco (12 décembre 2021, 18e journée)

LOSC-OL (12 décembre 2021, 18e journée)

OL-PSG (9 janvier 2022, 20e journée)

OL-ASSE (23 janvier 2022, 22e journée)

Lille-PSG (6 février 2022, 23e journée)

Monaco-OL (6 février 2022, 23e journée)

Monaco-PSG (20 mars 2022, 29e journée)

PSG-OM (17 avril 2022, 32e journée)

OM-OL (1er mai 2022, 35e journée)

Vous pouvez retrouver l’intégralité du calendrier de la L1 sur le site de la LFP.

Pour information : la 19ème journée, programmée le mercredi 22 décembre 2021, sera la dernière journée des matchs aller et de l’année civile avant la trêve hivernale. La reprise du championnat en 2022 (20ème journée) aura lieu le week-end du 7, 8 et 9 janvier 2022. La 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2021/2022 a été placée au samedi 21 mai 2022 (multiplex). Les Barrages de Ligue 1 Uber Eats, opposant le 18ème de la saison de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur des Play-offs de Ligue 2 BKT, sont eux fixés les jeudi 26 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).