OM : Ismaël Koné s’est mis d’accord avec un club

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas encore fini. Moins de 48 heures avant la fin de la période hivernale, un départ se profile et pourrait provoquer l’arrivée d’une dernière recrue. Arrivé à Marseille en juillet dernier contre 12 millions d’euros, Ismaël Koné n’a jamais réussi à s’imposer dans l’entrejeu phocéen. Blessé à la cheville en début de saison, il s’est ensuite contenté de quelques bouts de match (8 apparitions en Ligue 1, 361 petites minutes de jeu) et n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi.

«On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois, il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous», avait expliqué, à la surprise générale, le manager italien avant le choc contre Nice (0-2).

L’OM veut d’abord trouver un milieu de terrain

Ciblé par le Stade Rennais, qui a refusé de l’inclure dans le deal avec Amine Gouiri, le Canadien de 22 ans était également dans les petits papiers du Werder Brême, ainsi que d’autres clubs de Bundesliga. Mais Relevo indique que Valence est le plus proche pour accueillir le milieu de terrain marseillais. Déjà d’accord avec le club Ché, Ismaël Koné a été convaincu par Carlos Corberán, entraîneur de Valence, désireux de l’enrôler pour renforcer son milieu.

Le média ibérique ajoute qu’il rejoindrait Valence en prêt jusqu’à la fin de la saison et, en principe, sans option d’achat. Le Canadien partira très probablement pour la Liga, mais l’opération ne sera finalisée que lorsque l’Olympique de Marseille lui trouvera un remplaçant avant la fin du mercato hivernal. Comme nous l’avions évoqué, Nicolò Fagioli (23 ans) était très intéressé à l’idée de venir à Marseille, mais les discussions ont bloqué avec la Juventus, qui réclamait un prêt avec une option d’achat obligatoire. Tout pourrait encore bouger dans ces dernières heures de mercato…

