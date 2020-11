Ligue 1 : L'OM se reprend après Porto et s'offre le FC Nantes

Dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillait le FC Nantes à l'Orange Vélodrome. Une rencontre qui se déroulait dans un contexte particulier pour les hommes d'André Villas-Boas. Sur le trajet pour se rendre dans l'enceinte marseillaise, le bus des joueurs a été bloqué par les supporters phocéens. Des échanges se sont ainsi déroulés entre les fans olympiens, André Villas-Boas et Steve Mandanda. L'OM se savait donc attendu en cette fin d'après-midi. Pour cette affiche de 17 heures, AVB alignait un 4-3-3 avec les titularisations notamment de Cuisance et Dimitri Payet. Côté nantais, Christian Gourcuff optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Kolo Muani en attaque. Et la rencontre démarrait idéalement pour Marseille. Rongier lançait dans le dos de la défense nantaise Thauvin qui lobait astucieusement Lafont pour l'ouverture du score (1-0, 2e). Auteur d'une belle entame, les ouailles de Villas-Boas manquaient le break par Benedetto bien servi par Sakai dans la surface. La reprise de l'attaquant argentin était repoussée par Lafont sur sa ligne (10e). Les Olympiens maîtrisaient leur sujet et Payet bien lancé par Thauvin perdait son duel face à Lafont (22e).

Juste après la demi-heure de jeu, l'OM réalisait le break. Sur la droite, Cuisance distillait un très bon centre de l'extérieur du pied pour Payet qui d'une frappe croisée trompait Lafont (2-0, 35e). Juste avant la pause, le FC Nantes se procurait sa première occasion du match. Suite à un corner, Touré voyait sa tête heurter la transversale, le ballon revenait sur Louza dont la frappe était repoussée par Mandanda (40e). Dans un bon soir, l'OM se montrait toujours entreprenant dans le second acte et Kamara obligeait Lafont à s'employer (48e). Le club phocéen obtenait un penalty suite à une main de Castelletto dans la surface. Benedetto ne tremblait pas et inscrivait son premier but de la saison (3-0, 60e). Les Canaris réduisaient le score dans le dernier quart d'heure par Ludovic Blas dont la frappe déviée par Sakai surprenait Mandanda (3-1, 73e). Grâce à ce sixième succès de la saison, l'OM grimpait provisoirement sur le podium de Ligue 1.

