Nicolas Pépé rejoint Trabzonspor

Recruté à prix d’or à l’été 2019 par Arsenal (environ 80 M€), en provenance du LOSC, Nicolas Pépé ne se sera jamais vraiment imposé dans le nord de Londres. Pas dans les plans du club anglais, l’Ivoirien avait été prêté à Nice la saison dernière, sans que ce soit une véritable réussite non plus. Mais à 28 ans seulement, l’ailier percutant va prendre la direction de la Turquie pour donner un second souffle à sa carrière.

La suite après cette publicité

Arsenal a en effet officialisé le départ de Nicolas Pépé, qui va rejoindre Trabzonspor. Les Londoniens ont mis un terme au contrat de l’ancien du SCO Angers, alors qu’il lui restait encore un an à jouer sous les couleurs des Gunners. «Tout le monde à Arsenal remercie Nicolas pour sa contribution durant son passage avec nous et lui souhaite bonne chance pour l’avenir», communique son désormais ex-club anglais.