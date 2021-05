Hummel révèle le nouveau maillot domicile de Southampton

Alors que de nombreux clubs ont profité des enjeux sportifs et de la tension de la fin de saison pour dévoiler de nouveaux maillots en vue de la saison 2021-2022, Southampton a attendu la fin du championnat anglais pour présenter la tunique que Danny Ings et ses partenaires porteront au St Mary's Stadium la saison prochaine.

Si Southampton a attendu la fin de la Premier League pour présenter cette nouvelle tunique, c'est parce que le club était lié à Under Armour jusqu'à la fin de cette saison. Hummel vient en effet de devenir le nouvel équipementier des Saints alors que nous vous annoncions ce partenariat en janvier dernier. La marque aux chevrons retrouve ainsi le club fondé en 1885 après une première collaboration entre 1987 et 1991.

L'équipementier danois nous ramène justement dans le passé en dévoilant une tunique qui respecte les couleurs historiques du club et son ADN. Après avoir repris le design du maillot de la saison 1881-1882 pour Everton et celui du maillot légendaire de la Coupe du monde 1986 pour le Danemark, Hummel s'inspire cette fois du maillot porté par les Saints lors de la saison 2001-2002 où ils ont disputé leurs derniers matchs dans leur ancien stade, The Dell.

Le maillot de cette saison-là ressemblait également à ceux conçus par la marque danoise en 1987 et 1991 avec les fameuses bandes verticales rouges et blanches propres à Southampton. Après l'absence de ces rayures sur le dernier maillot fourni par Under Armour, elles sont donc de retour pour la saison prochaine, tout comme le col en V noir. Les chevrons de la marque sont également présents en noir au niveau des épaules et sur les bandes verticales en ton sur ton. On notera aussi un graphique de l'ancien stade à l'intérieur du col pour fêter le 20ème anniversaire du départ vers le St Mary's Stadium.