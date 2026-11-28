L’heure est grave à Angers. Malgré une bonne première heure de jeu, et un score deux fois à son avantage, le SCO s’est lourdement incliné à domicile 5-2 face à Lens. La faute à un Abdallah Sima des grands soirs et auteur d’un incroyable quintuplé. Stéphane Gilli peinait à expliquer la défaite de son équipe. «On se saborde ce soir. On ouvre le score et on prend ce but. On doit dégager en touche. Avant le 4e, Lens ne nous a pas mis en difficultés. On prend des buts qu’on ne doit pas prendre ce soir», affirme le coach angevin sur Ligue 1+.

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« Notre première mi-temps est cohérente. On marque le 2-1 et c’est là que je ne comprends pas. Il y a un problème de confiance. On en prend 5 à tous les matchs… À 2-1, on voyait qu’ils commençaient à douter et on les a relancés. Si on avait été plus solides, plus de communication… On essaye d’activer des leviers toutes les semaines, poursuit le technicien du 17e de Ligue 1, toujours maintenu par sa direction. Quand on a la confiance de ses dirigeants, ça fait toujours plaisir. Quand je vois le match de ce soir, ce sont des erreurs évitables à ce niveau. »