UEFA : les 3 nommés pour le titre de coach de l'année dévoilés

Après avoir dévoilé les noms des trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison 2020/2021, l'UEFA vient d'annoncer en même temps sur son site officiel l'identité des trois entraîneurs en course pour la récompense de meilleur coach de la saison.

Et là encore, pas de surprise au programme. Pep Guardiola et Thomas Tuchel, tous les deux finalistes de la Ligue des Champions, sont présents. Tout comme Roberto Mancini, vainqueur de l'Euro avec l'Italie. Le Championnat d'Europe primera-t-il sur la coupe aux grandes oreilles ? Réponse la semaine prochaine.

⚽ Three master tacticians but only one winner. Guardiola, Mancini or Tuchel?#UEFAawards