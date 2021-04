Villarreal : Unai Emery, le Master de la Ligue Europa

Football option Ligue Europa. Assis sur un banc depuis maintenant dix-sept ans, Unai Emery a une véritable maîtrise de la C3. Une matière qu'il affectionne et où il a souvent obtenu de très bons résultats voire même des mentions très bien. Pour continuer à briller et mener Villarreal au titre lors de cet exercice, il devra avant tout passer l'obstacle Arsenal en demi-finale. La première manche aura lieu jeudi à domicile. Une rencontre doublement particulière donc pour le natif de Fontarrabie, puisqu'il va défier son ancien club.

Après son passage au Paris Saint-Germain, Emery a rapidement repris du service à Londres. Successeur du légendaire Arsène Wenger, il a été le coach d'Arsenal entre le 23 mai 2018 et le 29 novembre 2019. C'est ce jour-là que l'écurie anglaise a annoncé son limogeage. «La décision a été prise suite aux résultats et aux performances loin du niveau requis», pouvait-on lire sur le communiqué officiel. Remplacé par Mikel Arteta, Unai Emery se sait donc très attendu, lui qui a pris les commandes du Sous-marin jaune depuis juillet 2020. Septième de Liga, son équipe compte sur son immense expérience en Ligue Europa pour l'emporter.

Sixième demi-finale de Ligue Europa pour Emery

En effet, il est le technicien qui a disputé le plus de finale dans cette épreuve. Six au total, si on compte la double confrontation à venir face à Arsenal cette saison 2020-21. En 2012, il a mené le FC Valence à ce stade de la compétition. Malheureusement, son équipe a perdu à deux reprises contre l'Atlético de Madrid (4-2 à l'aller, 1-0 au retour), qui a gagné cette année-là. Après un bref passage au Spartak Moscou, il a ensuite posé ses valises à Séville. Un club avec lequel il a réussi à gagner trois C3 consécutives. La première en 2014 face à Benfica (0-0, 4-2 tab). La seconde, elle, a été remportée l'année suivante en 2015.

C'était face à Dnipro le 27 mai. Les Andalous s'étaient imposés 3 à 2 grâce à des buts signés Krychowiak et Bacca (doublé). Emery a réalisé la passe de trois puisqu'en 2016 Séville a de nouveau conservé son titre. Cette fois-ci, le club ibérique s'était offert le scalp de Liverpool le 18 mai. Un succès 3 à 1 avec des buts de Gameiro et Coke (double). Auréolé de ces succès, Unai Emery a ensuite filé au PSG, où il a joué la C1, avant de retrouver la C3 avec Arsenal. Un club qu'il a également mené en finale de la Ligue Europa en 2019. Mais l'Espagnol et les Gunners avaient été battus 4 à 1 en finale par Chelsea le 29 mai.

Le technicien espagnol vise son quatrième succès en C3

De nouveau dans le carré final avec Villarreal, le coach né en 1971 veut à nouveau briller dans sa compétition fétiche (3 victoires, 5 finales). « Avoir atteint les demi-finales est une reconnaissance de l’excellent travail du club ces dernières années. Nous sommes désolés que les fans ne puissent pas aller sur le terrain, mais nous savons qu’ils sont avec nous et nous allons en profiter avec eux. Nous avons l’opportunité de franchir une étape historique avec un club qui jouit d’une très grande crédibilité ». Puis, il a évoqué Arsenal, une équipe qu'il connaît parfaitement.

« Arsenal est une bonne équipe avec de bons footballeurs. Ils ont une très grande expérience dans cette compétition. Cela va être une très belle double-confrontation, très disputée et difficile. Mais nous sommes prêts et nous avons hâte de jouer cette demi-finale. Nous tombons contre Arsenal et c’est un défi encore plus grand pour nous, qui avions perdu contre eux en demi-finale de Ligue des Champions en 2006. Cela est plus important que le fait que j’ai été à Arsenal durant plus d’un an. Nous voulons le vivre comme quelque chose d’unique, c’est une fierté de profiter des demi-finales européennes avec cette équipe ». Une équipe qu'il veut mener au bout et avec laquelle il espère bien décrocher sa quatrième Ligue Europa. Unai Emery connaît la méthode pour y parvenir !