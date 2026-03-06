Liga : l’arbitre VAR du match Real Madrid-Getafe suspendu

Valentin Pizarro Gomez, l’arbitre du VAR impliqué dans la polémique autour de l’action d’Antonio Rüdiger lors du match du Real Madrid contre Getafe (0-1), a été sanctionné. Le défenseur central allemand était au cœur d’une polémique après avoir frappé au visage son adversaire avec son genou, en tombant au sol. Diego Rico n’avait pas été blessé gravement, mais semblait se tordre de douleur.

Pourtant, l’arbitre de la rencontre n’a dégainé aucun carton et le VAR n’est même pas intervenu. Et comme l’informe El Chiringuito, l’arbitre chargé du VAR de cette rencontre a été mis à l’écart pour une durée indéterminée à partir de la prochaine journée. Pizarro Gómez officiera cette semaine comme prévu, sa désignation ayant été effectuée avant la polémique. Une décision ferme de la part de la LFP.