Everton : un testicule prive James Rodriguez du match à Newcastle

Il étincelle depuis son arrivée chez les Toffees. Titulaire avec Everton lors de chacune des six premières rencontres de la saison de Premier League, James Rodriguez a grandement contribué à la première place de l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais sur un nul (Liverpool, 2-2) et une défaite (2-0 à Southampton), Everton ne pourra compter sur le milieu offensif colombien lors de son prochain match, sur la pelouse de Newcastle, dimanche (15h).

En effet, son entraîneur, Carlo Ancelotti, a confirmé en conférence de presse que le joueur de 29 ans ne serait pas de la partie à St James Park. Comme Richarlison et Lucas Digne, tous deux suspendus, James Rodriguez manquera aux Toffees. Le joueur est en convalescence en raison de l'inconfort généré par un ballon reçu dans les testicules lors du derby contre Liverpool. James devra donc attendre avant de disputer son 8e match avec Everton, et de pouvoir délivrer sa 5e passe décisive ou inscrire son 4e but.