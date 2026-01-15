CAN 2025 : Luis Enrique réagit à la finale entre Hakimi et Mbaye

La finale de la CAN 2025 est connue. Après leur qualification respective aux dépens de l’Égypte et du Nigeria, le Sénégal et le Maroc se retrouveront dimanche prochain à Rabat pour se disputer le titre. Le PSG aura un œil attentif à cette rencontre car elle opposera deux de ses éléments : Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. Luis Enrique est heureux de les voir en finale mais il pense aussi à ses intérêts personnels et attend leur retour dans la capitale.

«Je suis fier, vraiment parce que c’est beau de les voir dans une finale. Mais tu penses aussi à ce qu’ils reviennent vite, sourit l’entraîneur en marge de la conférence de presse de veille de match contre le LOSC. C’est important après tous les efforts qu’ils ont faits ces derniers mois. Après, il n’y en a qu’un qui peut gagner mais c’est positif pour le PSG, pour le Sénégal et le Maroc», reconnaît-il. Malgré cette performance, il n’a pas tenu à les féliciter. «Non, je ne fais pas de message. Ils sont déjà fatigués de me voir ici. Qu’ils profitent de cette finale, l’un reviendra agacé. Je leur souhaite le meilleur.»