JT Foot Mercato : le Bayern Munich en pleine galère sur le mercato

La grande priorité de l’été en Bavière se nomme toujours Harry Kane. Alors qu’on pensait ce dossier complexe enfin bouclé, un ultime rebondissement pourrait mettre en péril l’arrivée de l’attaquant anglais. Le président de Tottenham a refusé toutes les offres bavaroises, même la dernière qui était d’environ 90M€ avec bonus, mais les Spurs attendent plus. Selon Sky Sport, le joueur de 30 ans a fixé une date limite à son départ, le 13 août, soit avant la reprise de la Premier League. Kane n’exclut pas de rester à Tottenham après ce jour. Et après l’ultimatum de Kane, c’est au tour du Bayern. Selon les informations du Telegraph, les Bavarois se retireront du dossier ce vendredi soir si aucun accord n’est trouvé. Tottenham a donc jusqu’à minuit pour accepter la dernière offre du Bayern sous peine de voir le joueur filer gratuitement l’année prochaine. Le club bavarois est à bout dans ce dossier après avoir tout tenté. Le nom de Mathys Tel a notamment été cité dans l’opération, mais le club bavarois souhaite conserver son crack. Le journal Bild explique que les choix en matière de recrutement ne font pas l’unanimité pour le moment, d’autant que Thomas Tuchel pousse pour recruter un numéro 6. Le nom d’Aurélien Tchouaméni revient avec insistance. Mais en haut lieu, ce poste n’est pas considéré comme prioritaire. Au contraire de Kane et Walker. Dans le cas du latéral droit, le média précise que le Bayern a déjà dérogé à une de ses règles, à savoir proposer un contrat de plus d’un an à un trentenaire. Kyle Walker est une demande de Tuchel. Bref, les relations sont compliquées et le coach de 49 ans joue gros. Pour être complet sur l’actu du club munichois, l’arrivée de Yassine Bounou est espérée. Le club allemand cherche un numéro un bis pour assurer dans les cages bavaroises alors que l’avenir de Neuer est flou. Le portier marocain est tout en haut de la liste et des discussions entre les deux camps ont bien débuté. Le club andalou ne retiendra pas son gardien et réclame environ 20M€ pour le libérer, selon nos informations. Bounou est en tout cas intéressé par ce challenge. Tuchel a précisé que Neuer manquera le début de la saison. Sommer va assurer l’intérim, mais n’acceptera pas de retourner sur le banc, encore plus si Bounou venait à débarquer. Un casse-tête de plus pour Thomas Tuchel qui est loin de connaître des débuts idylliques avec le Bayern Munich.

Le FC Barcelone n’a pas abandonné son rêve de recruter Bernardo Silva. La voie semble libre pour le Barça dans ce dossier puisque le PSG s’est retiré de la course après s’être frotté aux folles exigences de Manchester City. Si le club catalan n’a pas les mêmes moyens financiers que le club parisien, Joan Laporta regorge d’idées. Le journal Sport détaille le plan d’attaque qui se décompose ainsi : le club compte sur les ventes de Franck Kessié à Al-Ahli et d’Ousmane Dembélé au PSG pour renflouer les caisses. Le départ de Clément Lenglet est aussi espéré. À ça, il faut aussi ajouter le chèque que toucheront les Blaugranas avec la vente des parts de Barça Studios. Tout ça permettra au FC Barcelone de formuler une offre de 65M€ à Manchester City, auxquels il faudra ajouter 10M€ très facilement atteignables. On se rapprocherait donc des 80M€ demandés par les Skyblues. Le Barça est très optimiste et compte sur Bernardo Silva pour mettre la pression sur son club.

Les officiels du jour

Chelsea qui frappe un gros coup sur le mercato avec la signature d’Axel Disasi ! Les Blues ont déboursé pas moins de 45M€ pour convaincre l’AS Monaco. Le défenseur français signe un contrat de 6 ans et vient compenser la grave blessure de Wesley Fofana. Il retrouvera aussi son ancien coéquipier Benoît Badiashile. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site, l’ailier guinéen François Kamano quitte la Russie pour rejoindre l’Arabie saoudite. Il s’est engagé avec Abha pour les deux prochaines saisons. La signature de Messi et de ses deux copains Busquets et Alba à l’Inter Miami a incontestablement donné un coup de projecteur à la MLS. Et ça se confirme avec l’arrivée d’Asier Illarramendi du côté du FC Dallas. Le milieu espagnol va découvrir le 3ème club de sa carrière à 33 ans. Il a passé la majeure partie de sa carrière à la Real Sociedad, son club formateur, et a eu un court passage au Real Madrid. Le Bayer Leverkusen a décidé de prolonger le bail de son entraîneur, Xabi Alonso. Le nouveau contrat de l’Espagnol court désormais jusqu’au 30 juin 2026. Et fin de carrière pour l’attaquant Roberto Soldado ! Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’Espagnol Roberto Soldado de 38 ans a annoncé raccrocher les crampons, après 19 ans et neuf clubs. Au total, il aura inscrit 231 réalisations et délivré 74 passes décisives en 622 rencontres toutes compétitions confondues.