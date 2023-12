Vincent Labrune veut aussi interdire les déplacements de supporters !

Daniel Riolo, Amélie Oudéa-Castéra et désormais Vincent Labrune. À l’instar des deux premiers cités, le président de la LFP s’est lui aussi montré favorable à l’interdiction de déplacements pour les supporters. Marqué par les derniers événements douloureux dans les stades ou aux abords des enceintes de Ligue 1, l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille, contacté par RMC Sport, se dit ainsi prêt à frapper un grand coup, tout en rappelant que le football n’est actuellement pas un cas isolé.

La suite après cette publicité

«Les phénomènes de violence qui frappent fortement notre société ces derniers temps ne sont l’apanage du football […] Nous devons prendre des mesures radicales dans l’environnement de notre sport pour permettre aux fans et aux familles de venir librement à un spectacle, qui doit rester une fête avant tout. Le meilleur moyen de rétablir la situation à court terme dans notre sport est d’interdire les déplacements de supporters qui sont directement à l’origine de la majorité des troubles à l’ordre public et maintenant des drames que nous rencontrons. C’est le moment de frapper un grand coup et de montrer qu’ensemble nous sommes forts et que nous pourrons régler les choses». Voilà qui est dit !