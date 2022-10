Arsenal - Nottingham Forest : les compositions officielles

Un match piège. Arsenal reçoit le promu et lanterne rouge Nottingham Forest avec pour seul objectif la victoire, pour reprendre la tête de la Premier League à Manchester City (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 15h). Accrochés à Southampton le week-end dernier, battus à Eindhoven en Ligue Europa ce jeudi, les Gunners devront se méfier d'une équipe qui va mieux : sur ses 4 derniers matches, Forest a accroché deux nuls et une victoire de prestige contre Liverpool.

Pour cette rencontre, Mikel Arteta s'appuie sur un 4-3-3. Holding, Tierney, Lokonga, Vieira et Nketiah sortent du onze. Gabriel retrouve sa place aux côtés de Saliba et White son côté droit de la défense. Au milieu, retour de Partey et devant Saka et Gabriel Jesus retrouvent leurs places. En face, héroïque contre Liverpool, Dean Henderson est dans le but, protégé par une défense dans laquelle on retrouve Serge Aurier. Devant, le trio Gibbs-White, Awoniyi, Lingard est attendu.

Les compositions d'équipes :

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard, Partey, Xhaka - Saka, Gabriel Jesus, Martinelli

Nottingham Forest : Henderson - Aurier, Cook, McKenna, Lodi - Yates, Freuler, Kouyaté - Gibbs-White, Awoniyi, Lingard