Menu Rechercher
Commenter 2
CAN

CAN 2025, Maroc : le mea culpa de Walid Regragui sur l’entrée d’Hamza Igamane

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Hamza Igamane @Maxppp
Nigeria 0-0 Maroc

Son entrée a été remarquée. Ce mercredi soir, Hamza Igamane a eu une bonne quarantaine de minutes face au Nigéria avec le Maroc. Et si l’attaquant du LOSC s’est rapidement montré dans un premier temps, son repositionnement à gauche ensuite ne l’a pas aidé à se mettre en confiance. Au contraire. En difficulté ensuite, il a aussi manqué son tir au but lors de la séance. Heureusement sans conséquence puisque Yassine Bounou a encore fait le job. Après la rencontre, en conférence de presse, le sélectionneur Walid Regragui s’est excusé et a pris la responsabilité de ce choix.

La suite après cette publicité

« Je n’aurais peut-être pas dû envoyer Igamane, cela faisait longtemps qu’il n’avait pas joué. C’est un jeune joueur, ça faisait longtemps qu’il n’avait pas joué, ce n’étaient pas les meilleures conditions. A l’entrainement il tire super bien, je l’ai envoyé au feu. Si nous avions été éliminés, ç’aurait été de ma faute. C’est moi qui ai choisi Hamza. En-Nesyri, c’est lui qui s’est proposé. Il ne s’est jamais plaint. Il a été beaucoup critiqué, un peu comme moi pendant longtemps. Je ne comprends pas comment les supporters marocains peuvent le critiquer après ses statistiques et les buts qu’il a marqués. C’est un bon groupe qui s’aime et qui aime le pays»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Hamza Igamane

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Hamza Igamane Hamza Igamane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier