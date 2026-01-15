CAN 2025, Maroc : le mea culpa de Walid Regragui sur l’entrée d’Hamza Igamane

Son entrée a été remarquée. Ce mercredi soir, Hamza Igamane a eu une bonne quarantaine de minutes face au Nigéria avec le Maroc. Et si l’attaquant du LOSC s’est rapidement montré dans un premier temps, son repositionnement à gauche ensuite ne l’a pas aidé à se mettre en confiance. Au contraire. En difficulté ensuite, il a aussi manqué son tir au but lors de la séance. Heureusement sans conséquence puisque Yassine Bounou a encore fait le job. Après la rencontre, en conférence de presse, le sélectionneur Walid Regragui s’est excusé et a pris la responsabilité de ce choix.

« Je n’aurais peut-être pas dû envoyer Igamane, cela faisait longtemps qu’il n’avait pas joué. C’est un jeune joueur, ça faisait longtemps qu’il n’avait pas joué, ce n’étaient pas les meilleures conditions. A l’entrainement il tire super bien, je l’ai envoyé au feu. Si nous avions été éliminés, ç’aurait été de ma faute. C’est moi qui ai choisi Hamza. En-Nesyri, c’est lui qui s’est proposé. Il ne s’est jamais plaint. Il a été beaucoup critiqué, un peu comme moi pendant longtemps. Je ne comprends pas comment les supporters marocains peuvent le critiquer après ses statistiques et les buts qu’il a marqués. C’est un bon groupe qui s’aime et qui aime le pays»