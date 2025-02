Le ras-le-bol de Gerson

Il y a quelques semaines, le nom de Gerson a été cité du côté du Stade Rennais après l’arrivée de Jorge Sampaoli. Mais ce dernier n’ayant pas fait long feu en Bretagne, la piste menant au Brésilien n’est plus d’actualité pour le moment. Sous contrat à Flamengo, l’ancien joueur de l’OM s’épanouit au pays. Pour autant, il connaît quelques soucis avec son club comme l’a annoncé son père et agent, Marcão. Interrogé par Lance!, il a fait passer un message à la direction de Flamengo, qui avait promis à son fils une belle augmentation après avoir fait de gros efforts financiers au moment de son arrivée.

«Nous avons pratiquement abandonné tout notre argent. J’ai renoncé à toutes les commissions que j’étais censé recevoir. Il (Gerson, ndlr) a renoncé à son salaire, il a renoncé à tout. Et j’ai dit la même chose au conseil d’administration : "Messieurs, nous venons, je ne remets pas ça en question. Ce que vous m’offrez, je l’accepte, n’est-ce pas ? Maintenant, si le joueur est performant, vous avez l’obligation de voir combien ce joueur mérite, quel est le salaire qu’il mérite, n’est-ce pas ?" Et que s’est-il passé ? Gerson a joué, Gerson donne tout, Gerson fait ce qu’il doit faire parce qu’il est un professionnel. Et maintenant je vous le demande, l’augmentation est-elle arrivée ? Elle n’est pas arrivée. Gerson est, au sein de cette équipe d’élite, l’un des moins bien payés.» Remonté, il a ensuite évoqué l’avenir de son fils. Il n’a pas voulu commenter d’éventuelles rumeurs sur des propositions, tout en indiquant que son client arrive aussi à un tournant. «Gerson va avoir 28 ans. Donc, je suis l’employé de Gerson. Je pense qu’il a déjà montré à tout le monde à quel point il est bien à Flamengo, à quel point il soutient ce club, à quel point il aime ce club. Je veux juste que Flamengo ait aussi un peu d’amour pour le joueur.» Le message est passé.