Angers-PSG : le constat accablant de Marquinhos

Auteur d’un match réussi à Angers, le Paris Saint-Germain s’est offert trois points précieux dans la course au titre. Avec provisoirement onze points d’avance, les hommes de Christophe Galtier se dirigent tout droit vers le titre de Champion de France, à six journées de la fin. Mais Marquinhos a pointé du doigt le manque de maîtrise des fins de matches, après l’égalisation de Thioub, en fin de partie (2-1).

«On a réussi à marquer en première période et on a tranquillisé le jeu. On a trop raté en seconde période, on a eu trop de déchet dans les passes, les contrôles. Mais la victoire est là, c’est l’essentiel, même si on n’a pas toujours fait comme on le voulait. Il faut faire attention avec ce but qu’on prend à la fin, car sur d’autres matchs, on pourra être en difficultés si on prend un but comme ça. Il y a toujours des points à améliorer. C’est un point faible chez nous, on se relâche en deuxième mi-temps, mais la victoire est très importante», a déclaré le Parisien, au micro de Prime Video.

