PSG : Luis Enrique encense Warren Zaïre-Emery

Après de longs mois passés dans le creux de la vague, Warren Zaïre-Emery réalise un retour au premier plan tonitruant. Un come-back salué par tous, car le jeune milieu parisien l’a fait en occupant le poste de latéral droit, le temps qu’Achraf Hakimi soigne sa blessure et dispute la CAN 2025. À nouveau interrogé sur son joueur, Luis Enrique n’a pas manqué de le féliciter.

«On a souvent parlé de lui, mais il est vraiment ce que représente un titi. C’est un vrai titi non seulement pour ce qu’il fait sur le terrain, mais aussi comment il se comporte en dehors pendant sa vie. C’est un privilège d’avoir un joueur comme lui. Il joue partout, il a des qualités individuelles, techniques et physiques. C’est un vrai plaisir de l’entraîner. Il ne lui manque de venir en conférence de presse. Si vous voulez, je peux le mettre à ma place, j’en serai heureux», a-t-il confié avant la réception de Monaco.